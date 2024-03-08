الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال تستهدف منطقة مشاع المنصورى جنوبى لبنان

غارات جوية
غارات جوية

أكدت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات الاحتلال تستهدف منطقة مشاع المنصوري في جنوب لبنان، وفقا لما أفادت به "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على جنوب لبنان، حيث استهدفت القطاع الغربي في الجنوب، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 طيران الاحتلال الإسرائيلى شنّ ثلاث غارات جوية على وادى العزية

وأكدت الوسائل الإعلام اللبنانية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ ثلاث غارات جوية على وادي العزية في جنوب لبنان.

وفي الجهة المقابلة، أعلن حزب الله اللبناني عن سقوط قتلى وجرحى إسرائيليين جراء استهداف أماكن تمركز جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة، بالقرب من الحدود اللبنانية.

إعلام لبناني طائرات الاحتلال منطقة مشاع المنصوري جنوب لبنان لبنان

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