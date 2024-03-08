عاجل| ارتفاع عدد ضحايا غارة الاحتلال على منزل برفح إلى 6 شهداء

أكدت وسائل إعلام فلسطينية ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا غرب رفح جنوبي غزة إلى 6 شهداء بينهم طفلان، وفقا لما أفادت به “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدا و104 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أعلنت عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30878 شهيدا و72402 مصاب منذ 7 أكتوبر.

كما أفادت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بقصف مكثف لجيش الاحتلال على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.