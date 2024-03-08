"القاهرة الإخبارية": قصف مكثف لجيش الاحتلال على منطقة دير البلح بغزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بقصف مكثف لجيش الاحتلال على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقوع اشتباكات مسلحة خلال انسحاب قوات الاحتلال من قرية السيلة الحارثية

أكدت وسائل إعلام فلسطينية وقوع اشتباكات مسلحة خلال انسحاب قوات الاحتلال من قرية السيلة الحارثية قرب جنين بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين غربي جنين، بالضفة الغربية، وفقا لما أفادت به "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.