الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"القاهرة الإخبارية": قصف مكثف لجيش الاحتلال على منطقة دير البلح بغزة

قصف مكثف
قصف مكثف

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بقصف مكثف لجيش الاحتلال على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقوع اشتباكات مسلحة خلال انسحاب قوات الاحتلال من قرية السيلة الحارثية

أكدت وسائل إعلام فلسطينية وقوع اشتباكات مسلحة خلال انسحاب قوات الاحتلال من قرية السيلة الحارثية قرب جنين بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين غربي جنين، بالضفة الغربية، وفقا لما أفادت به "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

قصف مكثف جيش الاحتلال منطقة دير البلح قطاع غزة وسط قطاع غزة

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