الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": استهداف قرية برعشيت فى غارة إسرائيلية جنوب لبنان

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

أكدت وسائل إعلام لبنانية شن غارة للاحتلال الإسرائيلي تستهدف قرية برعشيت في جنوب لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كما أوضح الإعلام اللبناني أن طائرات الاحتلال تستهدف منطقة مشاع المنصوري في جنوب لبنان. 

فيما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، سلسلة من الغارات الجوية على جنوب لبنان، حيث استهدفت القطاع الغربي في الجنوب. 

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ ثلاث غارات جوية على وادي العزية في جنوب لبنان.

لبنان جنوب لبنان إعلام لبناني غارة اسرائيلية قرية برعشيت

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"القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال تستهدف منطقة مشاع المنصورى جنوبى لبنان

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