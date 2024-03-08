الرئيس القبرصي: نستهدف جعل الممر البحري مستداما ومساهما برفع المعاناة عن غزة

قال نيكوس خريستودوليدس الرئيس القبرصي، إن ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى غزة، وتخفيف الضغط عن الطرق البرية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف: "إننا نستهدف جعل الممر البحري مستداما ومساهما رئيسيا في رفع المعاناة عن المدنيين في غزة".

رئيسة المفوضية الأوروبية: الممر البحري للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة سيفتح الأحد

ومن جانبها، أعلنت أوروسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الممر البحري للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، سيفتح الأحد.

فيما قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، إن لندن وشركاؤها إلى جانب واشنطن سيفتحون ممرا بحريا لإيصال المساعدات لقطاع غزة.

ودعا وزير الخارجية البريطاني، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.