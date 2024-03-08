الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس القبرصي: نستهدف جعل الممر البحري مستداما ومساهما برفع المعاناة عن غزة

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

قال نيكوس خريستودوليدس الرئيس القبرصي، إن ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى غزة، وتخفيف الضغط عن الطرق البرية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف: "إننا نستهدف جعل الممر البحري مستداما ومساهما رئيسيا في رفع المعاناة عن المدنيين في غزة".

رئيسة المفوضية الأوروبية: الممر البحري للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة سيفتح الأحد

ومن جانبها، أعلنت أوروسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الممر البحري للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، سيفتح الأحد.

فيما قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، إن لندن وشركاؤها إلى جانب واشنطن سيفتحون ممرا بحريا لإيصال المساعدات لقطاع غزة.

ودعا وزير الخارجية البريطاني، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

الرئيس القبرصي ممر قبرص البحري المساعدات غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

رئيسة المفوضية الأوروبية: الممر البحرى للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة سيفتح الأحد

الأكثر قراءة

عاجل| مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

تفاصيل مفاجأة شيكابالا لـ"عبدالله السعيد" فى نهائى كأس مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

انهيار عقار الورديان فى الإسكندرية.. 4 وفيات حتى الآن

موعد مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر

جمال عبد الرحيم وأيمن عبد المجيد أبرز الحاضرين في جنازة "شيخ الصحفيين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا