أوسمة وجوائز فى حياة الراحل أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

رحل عن عالمنا اليوم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.

موعد ومكان جنازة الراحل أحمد فتحي سرور

وأعلن نجله الدكتور طارق سرور على صفحته على الفيس بوك عن مكان وموعد الجنازة قائلا:" الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس".

وتولى الدكتور أحمد فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 ولمدة ٢٠ عاما.

وولد أحمد فتحي سرور فى 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، وتخرج في كلية الحقوق "جامعة القاهرة" عام 1953.

جوائز وأوسمة الراحل أحمد فتحي سرور



وحصل الدكتور أحمد فتحي سرور على العديد من الجوائز والأوسمة عبر تاريخه، حيث حصل على دكتوراة شرفية في العلوم السياسية في جامعة جونسون وويلز يوليو 2001.

كما حصل على وسام هو مالا العالي من العرش العلوي من المغرب 1987، وكذلك على جائزة التميز العالي في العلوم الاجتماعية سنة 1993، وحصل على وسام Pleiade من الجمعية الدولية للبرلمانيين الفرانكفونيين سنة 1992، كما حصل ميدالية العلوم والآداب من الدرجة الأولى سنة 1964 1983.

كما حصل الراحل أحمد فتحي سرور على جائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي عام 1963، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1963 و1984 و1993، وكذلك وسام النيلين من السودان 1988.

كما حصل على وسام الكوكبة من طبقة ضابط عظيم من الجمعية الدولية للبرلمانيين بالفرنسية 1992، وكذلك جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1993، وكذلك حصل على الحمالة الكبرى لوسام العرش من المملكة المغربية 1997.