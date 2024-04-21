الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"العدل" تنظم مؤتمرًا عن الذكاء الاصطناعى التوليدى وأثره على الملكية الفكرية

وزارة العدل
وزارة العدل

تنظم وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة مؤتمرًا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره علي حقوق الملكية الفكرية يومي ٢٣ و٢٤ من شهر إبريل الجاري، وذلك بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.
يذكر أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتناول موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي علي حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.
وسيشهد المؤتمر عددًا من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.

وزارة العدل المنظمة العالمية للملكية الفكرية الجامعة البريطانية الذكاء الاصطناعي

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