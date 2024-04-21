الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قتلوها وأهلهم واصلين.. شائعات مثيرة للجدل في واقعة نيرة صلاح والنيابة تكشف الحقيقة

نيرة صلاح
نيرة صلاح

أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في اتهام عدد من الأشخاص بنشر شائعات حول مقتل نيرة صلاح طالبة جامعة العريش وأن المتهمين بقتلها لن يحاسبوا لكون أهلهم من ذوي النفوذ. 

وانتدبت النيابة العامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر - بعضها  هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة.  

 

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قضية طالبة العريش.. 11 متهمًا ينتظرون محاكمتهم

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وأمرت النيابة العامة بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة. 

وحددت المحكمة الاقتصادية جلسة 28 أبريل الجاري أولى جلسات محاكمة 11 متهما بنشر اخبار كاذبة في واقعة نيرة صلاح طالبة جامعة العريش.

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