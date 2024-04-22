"حماة الوطن" بمطروح يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد تحرير سيناء

هنأ النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ٤٢ لعيد تحرير سيناء.

_نص التهنئة

وجاء نص التهنئة: "بمزيد من الاعتزاز والفخر، يسعدنى أن أتقدم بخالص التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء، حرب الشرف والعزة والكرامة، والتي استردت الأمة العربية أرضا وقطعة غالية من أرض مصر بروح الشهداء الأبرار مسطرين ملحمة وطنية عظيمة وسوف يكون التاريخ شاهدا على تحرير سيناء ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وستظل ملحمة العبور رمزًا متجددًا يلهم المُصرين على تحدى كل مستحيل"."وأسأل الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يحفظ وطننا ويرعى شعبنا، إنه نعم المولى ونعم النصير".

وتقدم النائب عيسى أبو تمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأجمل التهاني القلبية للمستشار الدكتور حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب" ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية والفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وأهالي مطروح الكرام بمناسبة عيد تحرير سيناء.

كما هنأ النائب عيسى أبو تمر بمناسبة عيد تحرير سيناء، اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد أمين التنظيم المركزي، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

وفي السياق ذاته، بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لأعياد تحرير سيناء.