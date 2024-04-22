رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد لجان امتحانات النقل (صور)

تفقد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، يرافقه موفد قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور محمد البرقي، سير امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الثاني، بمجمع عمر بن عبد العزيز، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، والتغلب على أى صعوبات قد تواجه الطلاب أو الملاحظين.

ولاحظ رئيس منطقة مطروح الأزهرية انضباط اللجان وعدم وجود أي شكوى من الامتحان، وقام بتشجيع الطلاب وحثهم على التركيز أثناء الامتحان ومراجعة الإجابة أكثر من مرة، للحصول على أفضل الدرجات، مشددًا على عدم اصطحاب الموبايلات نهائيًا.

التصدى لمحاولات الغش

وشدد على ضرورة التصدي لمحاولات الغش واتخاذ اللازم ضد الطالب أو المعلم الذي يساعد على الغش وتحري الدقة في المراقبة.

متابعة لجان الامتحانات

وأكد رئيس المنطقة أهمية متابعة لجان الامتحانات وأنه يحرص باستمرار على التواجد داخل اللجان للتعرف عن قرب على مدى انضباط سير الامتحانات، موضحًا أنه قام بسؤال الطلبة والطالبات عن مدى صعوبة الأسئلة وورودها من المقرر الدراسى من عدمه.

كما قام فضيلته بزيارة طالبة معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، بمستشفى مطروح العام، والاطمئنان على الحالة الصحية لها، متمنيًا لها الشفاء العاجل والنجاح.

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد لجان

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد لجان

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد لجان

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد لجان

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