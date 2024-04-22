"الدستور" ترصد فصل فسائل النخيل بواحة سيوة (صور)

تبدأ مزارعو واحة سيوة كل عام من منتصف شهر فبراير وحتى نهاية شهر مايو في فصل فسائل النخيل، وأيضًا من منتصف شهر أغسطس وحتى بداية شهر أكتوبر، بهدف الحفاظ على النخيل وجودة التمور التي تُعتبر مصدر دخل ثابت لكثير من أبناء الواحة.

ورصدت "الدستور" مراحل فصل فسائل النخيل بواحة سيوة.

_فصل فسائل النخيل

وقال المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، خلال حديثه لصحيفة "الدستور"، أن مزارعي واحة سيوة يقومون بفصل فسائل النخيل كل عام من منتصف شهر فبراير وحتى نهاية شهر مايو، ومن منتصف شهر أغسطس وحتى بداية شهر أكتوبر، بهدف زيادة الرقعة الزراعية وزيادة عدد النخيل في الواحة.

_تطويش الفسيلة وتقليمها

وأضاف وكيل زراعة مطروح أن المزارعين يقومون بتطويش الفسيلة وتقليمها بشكل مناسب، ويربطون قمة الفسيلة للحفاظ عليها حتى نموها، ثم يتم إزالة التراب حول الفسائل ومن تحتها، وبعد ذلك تبدأ عملية التنظيف وتبين منطقة الاتصال بين الفسيلة والنخلة الأم.

_تقليل خطر إصابة النخيل

وأشار إلى أنه يتم قطع الفسيلة بأداة حادة أو عكلة من مكان اتصالها بالنخلة الأم بحرص، ثم يتم تعقيم وتطهير مكان الفصل بالكبريت الزراعي، ثم الرش بمبيد حشري، وذلك للحفاظ على محصول التمور وتقليل خطر إصابة النخيل بالأمراض الحشرية والفطرية والبكتيرية، وسهولة جمع المحصول وخدمة النخيل وضمان عدم وصول فسائل مصابة من محافظات أخرى أو مجهولة المصدر.

_زيادة الرقعة الزراعية

وأكد وكيل وزارة الزراعة في مطروح، علي، أنه بعد قطع الأشجار القديمة، يتم زراعتها مرة أخرى في أراضٍ جديدة لزيادة المساحة الزراعية وزيادة عدد النخيل وإنتاج التمور، والتي تعود بالنفع على أهالي الواحة الخضراء كمصدر دخل ثابت لكثير منهم.

فصل فسائل النخيل بواحة سيوة

فصل فسائل النخيل بواحة سيوة

فصل فسائل النخيل بواحة سيوة

فصل فسائل النخيل بواحة سيوة

فصل فسائل النخيل بواحة سيوة

فصل فسائل النخيل بواحة سيوة

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