الأربعاء 17 أبريل 2024
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محافظات

محافظ مطروح يتابع جهود خفض منسوب مياه الصرف الزراعى بواحة سيوة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود خفض منسوب مياه الصرف الزراعى بواحة سيوة والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإدارة المياه بالهيئة الهندسية وجامعة القاهرة. 

_تطوير منظومة إدارة الرى والصرف الزراعى

وعقدت محافظة مطروح  اجتماعًا مع اللواء حازم طاهر، مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري والموارد المائية بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد،وذلك لمناقشة الجهود المبذولة حاليا مع تنفيذ المرحلة الثالثة  من مشروع تطوير منظومة إدارة الرى والصرف الزراعى بالواحة  والتى بدأت في شهر مارس ٢٠٢٤ وتستمر لمدة ١٨ شهر ضمن مراحل تنفيذ المشروع وتتكون من إنشاءمحطة رفع الغزالات بطاقة ٢٠ الف م٣/ يوم،واعمال خطوط سحب وطرد لمحطة رفع الغزالات، وأعمال إنشاء شبكات مراوى بإجمالي أطوال ١١٠ كم،واعمال تدعيم الجسور بتنتاكل وفطناس بطول ٥كم،وذلك بهدف نقل ٣،٧ مليون م٣ من منسوب بركة بهى الدين بانخفاض منسوب سنوى ٣،٧ سم،ونقل ١١ مليون م٣ من بركة سيوة بانخفاض منسوب سنوى ٢٥ سم سنويا. 

_تعلية جسور بهى الدين 

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم من جهود خلال المرحلتين السابقتين من إنشاء قناة ناقلة بطول ٣٤ كم لنقل المياه لمنخفض جمبى وحفر ١٢ بئر وتشغيلها وفق المستهدف، بالإضافة إلى تعلية جسور بهى الدين لتأمين منع انهيار المياه من البرك  كحلول مؤقته ضمن الحلول الدائمة، بالإضافة إلى جهود إغلاق ٢١٢ بئر مع منع حفر اى آبار عشوائية، وتوعية الأهالي بأهمية الرى الحديث، بما يحافظ على الواحة والزراعات بها. 

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محافظ مطروح خفض منسوب مياه الصرف الزراعى واحة سيوة الموارد المائية والري مطروح

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