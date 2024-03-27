وزير الري: 2 مليار جنيه لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعانى محدودية الموارد المائية والفجوة الكبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية، لذلك تقوم الدولة المصرية بمجهودات في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم.

كما إستعرض وزير الرى خلال احتفالية اليوم العالمي للمياه، ما تحقق في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" بتكلفة ٣ مليار جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عامًا، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه بإجمالي أطوال ١٤ كيلومتر، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي الى شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير والتي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.

وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، شاركت الوزارة بتأهيل ٣٢٢٠ كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة، وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة بإجمالى ١٤٧ قطعة أرض بمساحة ١٠٠٤ فدان لإقامة ١٨٨ مشروع خدمي عليها.

وفى مجال مواجهة التغيرات المناخية ومشروعات حصاد مياه الامطار، تم تنفيذ ٢٦٨ عمل صناعى بمحافظات الصعيد بتكلفة ١.٦٨ مليار جنيه وجاري تنفيذ ٧٠ عمل صناعى بتكلفة ١.٣٣ مليار جنيه ومستهدف ٦٩ عمل صناعى بتكلفة ٤.٦١ مليار جنيه، وتم تنفيذ ١٣٥٩ عمل صناعى بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بقيمة ٥ مليار جنيه وجارى تنفيذ ٢٠ عمل صناعى بقيمة ٤٨٠ مليون جنيه ومستهدف ٢٠ عمل صناعى بتكلفة ٥.٦٠ مليار جنيه، كما يجرى مراجعة أعمال الحماية لزيادة سعتها الاستيعابية فى ظل التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تطرف هيدرولوجى.

أعمال حماية الشواطيء بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر

وفى مجال حماية الشواطئ المصرية.. تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر وبتكلفة تصل إلى ٣.٦٠ مليار جنيه، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت وإستثمارات تصل قيمتها لحوالي ٧٥ مليار جنيه، وإكتساب مساحات من الأراضى تصل إلى ١.٨٠ مليون متر مربع، كما تم تنفيذ مشروع رائد لحماية الشواطىء بمواد صديقة للبيئة فى خمس محافظات ساحلية وبأطوال تصل الى ٦٩ كيلومتر.