وزير الري: حصر 47 ألف منشأ مائى وتعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل بقيمة 100 مليون دولار

نظمت وزارة الموارد المائية والرى إحتفالية بمناسبة "يوم المياه العالمى"، وذلك بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد عاصم نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المتحد مصر، ومحمد بدير المدير التنفيذي لبنك قطر الوطنى QNB، وبمشاركة عدد من سفراء الدول، وقيادات وممثلى وزارتى الموارد المائية والرى والشباب والرياضة، وممثلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع المياه.

وقد شهدت الإحتفالية توقيع كل من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لبروتوكول تعاون بين الوزارتين لنشر التوعية المائية من خلال تعزيز مشاركة وزارة الشباب والرياضة في الجهود التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري لتوعية فئات متنوعة من المواطنين وخاصة الشباب داخل مراكز الشباب بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من خلال الندوات التي تٌعقد لهذا الغرض.

وايضا دعم التعاون بين الوزارتين في هذا الشأن من خلال إعداد مطبوعات ومنشورات إرشادية بغرض توعية الشباب بضرورة حماية نهر النيل والمحافظة عليه من التلوث والتعدي، مع إدراج مفاهيم التنمية المستدامة فى المحتوى العلمى لموضوعات الندوات والتركيز على محاور (المياه والبيئة – دور المرأة والشباب - التغيرات المناخية)، حيث سبق بالفعل تنفيذ ٣٢ ندوة في محافظات "بورسعيد / السويس / دمياط / الشرقية / الإسكندرية / أسوان" استفاد منها ما يقرب من ١٦٥٠ شاب وفتاة من أبناء مراكز الشباب، وسوف يتم استكمال التنفيذ في باقي المحافظات من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارتين.

كما شهد الوزيران، وهالة صادق رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المتحد مصر، ومحمد بدير المدير التنفيذي لبنك قطر الوطنى QNB توقيع ٢ بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وكل من البنك الأهلى المتحد مصر وبنك قطر الوطنى QNB، والمتضمنان مشاركة البنكين في الجهود التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من خلال الندوات التي يشاركون فيها، وإدراج مفاهيم التنمية المستدامة فى المحتوى العلمى لموضوعات الندوات، والتعاون في إضافة رسائل توعية عبر البريد الإلكتروني للموظفين والعملاء، وقد قام بالتوقيع كل من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بوزارة الموارد المائية والرى، ونغم قنديل رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك قطر الوطنى QNB، وخالد حمزة رئيس قطاع الإتصال المؤسسى والتسويق والتنمية المستدامة بالبنك الأهلى المتحد مصر.

كما تم خلال الإحتفالية عرض ملخص بحث علمى مقدم من الدكتور أشرف الاشعل الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه تحت عنوان "تحقيق الإستدامة في مشروعات تأهيل الترع"، وعرض ملخص آخر لبحث علمى مقدم من الدكتور موجوانى مزيرى بمركز التميز بالجامعة الأمريكية تحت عنوان "تحسين موارد المياه المستخدمة في الزراعة من خلال استراتيجيات الاستزراع المائي والزراعة المتكاملة المتقدمة"

وفى كلمته بالإحتفالية..إستعرض الدكتور سويلم مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى خدمة قطاع المياه محليا ودوليا بما يحقق الادارة المثلى للموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها.

تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية

و اكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية خاصة خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، مستعرضا مجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ ١٠٠ مليون دولار، مثل مشروعات إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة، والتدريب وبناء القدرات للمتدربين الأفارقة.

تطوير المساقي وتحديث نظم الري

وعلى الصعيد الداخلى، نفذت مصر أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وبإستثمارات تتجاوز ١.٥٠ مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة ٦.٥٠ مليار جنيه، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجارى تنفيذها حاليًا بتكلفة ١.٢٠ مليار جنيه، كما تم حصر كافة المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ وتصنيفها طبقًا لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ، حيث بدأت الوزارة فى تنفيذ أعمال تأهيل للمنشآت المائية ذات الأولوية، والبدء فى تنفيذ تجربة لتنفيذ منشأ نهاية لأحد الترع بمحافظة الجيزة كتجربة يمكن تعميمها لاحقا.

وكما تواصل الوزارة مجهوداتها فى مجال تأهيل محطات الرفع بمختلف المحافظات، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات، وتنفيذ ٤ محطات بتمويل من صندوق تحيا مصر لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا.

وفى مجال تطوير المساقي وتحديث نظم الري، تم دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي، وتم مؤخرًا الانتهاء من تنظيم انتخابات لإختيار أمناء روابط مستخدمى المياه بالمراكز، وأمناء عموم المحافظات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، والتى أجريت طبقًا لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، كما تم تصميم وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم على ١٠ سنوات بدون فوائد، مع الحرص على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات للتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية مع تحرير محاضر مخالفة حال إستخدام الرى بالغمر في هذه الأراضى.