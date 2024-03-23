السبت 23 مارس 2024
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مصر

وزير الرى: دعوة اليونسكو لدعم مبادرة AWARe لتوفير تمويلات لإفريقيا للتعامل مع تحديات المياه والمناخ

وزير الرى
وزير الرى

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ليديا آرثر بريتو مساعد المدير العام لليونسكو للعلوم الطبيعية، وذلك على هامش مشاركته في الاحتفال الذى تنظمه منظمة اليونسكو بمناسبة "يوم المياه العالمي"، تحت عنوان "الماء من أجل السلام"، بمقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور سويلم لما تمتلكه مصر من تراث طويل فيما يتعلق بالري وإدارة الموارد المائية منذ قدماء المصريين الذين كانوا الرواد على مر التاريخ فى هذا المجال، من خلال وضع تقنيات للري من بين الأقدم في التاريخ، ولذلك فهناك أهمية كبيرة لقيام منظمة اليونسكو بحماية التراث العالمي للري فى مصر بالمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر، ودعم وزارة الموارد المائية والري في ترميم الوثائق التاريخية وإنشاء متحف للرى من خلال "برنامج متحف المياه" التابع لليونسكو، والذى سيقدم المشورة الفنية اللازمة للوزارة لتأسيس وتشغيل المتحف، والاستفادة من برنامج "ذاكرة العالم" التابع لليونسكو فى توثيق منشآت الري الأثرية. 

دعم منظمة اليونسكو لمبادرة AWARe 

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور سويلم أهمية دعم منظمة اليونسكو مبادرة AWARe، التى حشدت حتى الآن دعم ٣٠ دولة، حيث ستتيح هذه المبادرة فرصا كبيرة لتوفير تمويلات للدول النامية، خاصة الإفريقية، للتعامل مع تحديات المياه والمناخ.

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وزير الرى: التحديات الأمنية فى المنطقة تؤثرعلى إدارة الموارد المائية فى مصر

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وزير الرى يتابع موقف دراسة جدوى "تحسين إدارة الموارد المائية"

وأشاد الدكتور سويلم برعاية منظمة اليونسكو مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية التابع للوزارة، مشيرا لرغبة الوزارة فى تعزيز التعاون مع اليونسكو للاستمرار فى تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين فى مجال المياه، سواء من المصريين أو الأفارقة، للاستفادة من القدرات المتميزة التى تمتلكها منظمة اليونسكو، والاستفادة فى نفس الوقت من القدرات اللوجستية المتميزة التى تمتلكها الوزارة، والمتمثلة فى مركز التدريب الإقليمي الذى تم تدشينه ليصبح مركزًا إفريقيًا للمياه والتكيف المناخي، حيث يمكن الاستفادة من قدرات اليونسكو فى مجال تحليل البيانات لتحسين جودة البرامج التدريبية المنفذة تحت المركز، والاستفادة أيضا من "منصة اليونسكو" لتوفير تمويلات للدورات التدريبية، مشيرا لقيام الوزارة بالتنسيق حاليا مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للحصول على دعم مالي من بنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي لدعم "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" من خلال أدوات تمويل المناخ والرغبة فى توسعة هذا الدعم ليشمل منظمة اليونسكو أيضا.

دعم منظمة اليونسكو لمبادرة AWARe اليونسكو تحديات المياه والمناخ برنامج متحف المياه الري في مصر منظمة اليونسكو

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