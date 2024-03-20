وزير الرى يتابع موقف دراسة جدوى "تحسين إدارة الموارد المائية"

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا لمناقشة موقف دراسة جدوى "تحسين إدارة الموارد المائية على ترع الإبراهيمية وبحر يوسف والقاصد" والممولة من هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا).

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، أنشطة الدراسة التي تتضمن دراسة تحسين إدارة المياه على ترعتي الإبراهيمية وبحر يوسف بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم، وترعة أبوشوشة الآخذة من ترعة الإبراهيمية بمحافظة بني سويف، وترعتي عروس وأبوصير الآخذة من بحر يوسف بمحافظة الفيوم، وترعة القاصد بمحافظتي الغربية وكفرالشيخ من خلال تدعيم وتأهيل المنشآت الهيدروليكية على الترع الرئيسية والفرعية في هذه المناطق، وإجراء دراسة بيئية وتقييم اقتصادى متكامل لمنظومة الرى بمناطق الدراسة.

وانتهت الدراسة للتوصية بإحلال وتأهيل عدد من المنشآت الهيدروليكية الصغيرة بمناطق الدراسة، والتوسع فى مجال تطوير نظم الرى واستخدام نظم الرى الحديث في الزراعة من خلال تشجيع المنتفعين على هذا التحول، وتوفير أجهزة لقياس التصرفات، وتوفير معدات لصيانة الترع بمناطق الدراسة لضمان تطهير الترع وتحسين عملية توزيع المياه بهذه المناطق.

ووجه الدكتور سويلم أجهزة مصلحة الرى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتأهيل المطلوبة بما يُسهم في تحسين المنظومة المائية بزمامات ترع الإبراهيمية وبحر يوسف والقاصد مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين.