الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الرى يتابع موقف دراسة جدوى "تحسين إدارة الموارد المائية"

الدكتورهانى سويلم
الدكتورهانى سويلم

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا لمناقشة موقف دراسة جدوى "تحسين إدارة الموارد المائية على ترع الإبراهيمية وبحر يوسف والقاصد" والممولة من هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا).

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، أنشطة الدراسة التي تتضمن دراسة تحسين إدارة المياه على ترعتي الإبراهيمية وبحر يوسف بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم، وترعة أبوشوشة الآخذة من ترعة الإبراهيمية بمحافظة بني سويف، وترعتي عروس وأبوصير الآخذة من بحر يوسف بمحافظة الفيوم، وترعة القاصد بمحافظتي الغربية وكفرالشيخ من خلال تدعيم وتأهيل المنشآت الهيدروليكية على الترع الرئيسية والفرعية في هذه المناطق، وإجراء دراسة بيئية وتقييم اقتصادى متكامل لمنظومة الرى بمناطق الدراسة.

وانتهت الدراسة للتوصية بإحلال وتأهيل عدد من المنشآت الهيدروليكية الصغيرة بمناطق الدراسة، والتوسع فى مجال تطوير نظم الرى واستخدام نظم الرى الحديث في الزراعة من خلال تشجيع المنتفعين على هذا التحول، وتوفير أجهزة لقياس التصرفات، وتوفير معدات لصيانة الترع بمناطق الدراسة لضمان تطهير الترع وتحسين عملية توزيع المياه بهذه المناطق.

ووجه الدكتور سويلم أجهزة مصلحة الرى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتأهيل المطلوبة بما يُسهم في تحسين المنظومة المائية بزمامات ترع الإبراهيمية وبحر يوسف والقاصد مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين.

الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية موقف دراسة جدوى هيئة التعاون الدولي الدكتور سويلم

مواد متعلقة

بلاي ستيشن 5 برو: الإصدار المرتقب نهاية 2024

اليوم.. تدريبات مشتركة بين روسيا والصين وإيران فى خليج عمان وبحر العرب

القاهرة الإخبارية: 3 شهداء وعدد من المصابين فى قصف للاحتلال شرق خان يونس

"أوقاف مطروح" تفتتح مسجدين بمدينة الحمام استعدادًا لشهر رمضان

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال السنوي لجماعة إيمان ونور بكنيسة أم المخلص ببردنوها

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل|انخفاض كبير في أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

17 خط محمول.. والد طالب الدقهلية يكشف حيلة قاتله لأخذ الفدية

التحقيق مع صاحب "أسد التجمع"

شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة