الإثنين 18 مارس 2024
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تكنولوجيا

بلاي ستيشن 5 برو: الإصدار المرتقب نهاية 2024

بلاي ستيشن 5 برو
بلاي ستيشن 5 برو

تتزايد الشائعات حول إصدار جهاز الألعاب المنتظر بلاي ستيشن 5 برو، حيث تُشير التسريبات من منصة مطوري ألعاب بلايستيشن، والتي أكدتها مصادر متعددة غير رسمية، إلى إمكانية إطلاقه نهاية عام 2024 بالتزامن مع عطلات رأس السنة.

موعد الإصدار:

من المتوقع أن يتم إصدار الجهاز نهاية عام 2024.
يُرجح البعض تأخير الإصدار إلى موعد لاحق.


المواصفات:

تحسينات ملحوظة في معدل الإطارات في الثانية مع الألعاب بدقة 4K.
"وضع الأداء" الجديد للألعاب بدقة 8K وتسريع تتبع الأشعة.
تقنية PSSR (PlayStation Spectral Supersolution) لرفع جودة الصور بالذكاء الاصطناعي.


الأداء:

تحسينات كبيرة في قوة الأداء مقارنة بالإصدار الحالي.
زيادة سرعة توليد الصور والمشاهد (التصيير) بنسبة 45%.
زيادة الأداء إلى 3 أضعاف.


توفر حزمة أدوات المطورين:

متاحة في استديوهات سوني منذ نهاية 2023.
متاحة في استديوهات الشركات الأخرى منذ مطلع 2024.

بلاي ستيشن 5 برو موعد إصدار بلاي ستيشن 5 برو

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