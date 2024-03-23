السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الرى: تحديات الفقر والتوترات الاجتماعية والسياسية قد تؤدى لتدهور الأمن المائى

إطلاق تقرير الأمم
إطلاق تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه

 شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى إطلاق "تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه بالعالم لعام ٢٠٢٤.. المياه لتحقيق الازدهار والسلام"،على هامش مشاركته فى احتفال منظمة اليونسكو بيوم المياه العالمي المنعقد تحت عنوان "الماء من أجل السلام".

وصرح الدكتور سويلم بأن دول العالم عليها التكاتف سويًا لتحقيق مستقبل مائي آمن وعادل يدعم الرخاء والسلام للجميع، خاصة أن العديد من التحديات مثل الفقر والتوترات الاجتماعية والسياسية قد تؤدى لتدهور الأمن المائي على المستوى العالمى.

وأشاد وزير الرى، بالتقرير الصادر عن الامم المتحدة والذى يلفت الانتباه للعلاقات المعقدة والمترابطة بين الإدارة المستدامة للمياه وتحقيق الرخاء والسلام، ووصف مدى التقدم المحرز في تحقيقها، كما يستعرض التقرير حالة الموارد المائية في العالم، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم حاليًا من ندرة حادة في المياه مرة واحدة على الأقل لجزء من السنة، ويواجه ربع سكان العالم مستويات عالية من الإجهاد المائي.

تزايد استخدام المياه العذبة بنسبة ١% سنويًا 

إطلاق "تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه بالعالم لعام ٢٠٢٤ 

كما أوضح  وزير الموارد المائية والرى، أنه فى العديد من البلدان النامية تتراجع نوعية المياه نتيجة تدنى خدمات الصرف الصحي، ويتزايد استخدام المياه العذبة بنسبة ١% سنويًا مدفوعًا بمزيج من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات المرتبطة بها في أنماط الاستهلاك وخاصة النظام الغذائي.

txt

وزير الرى: التحديات الأمنية فى المنطقة تؤثرعلى إدارة الموارد المائية فى مصر

txt

وزير الرى: دعوة اليونسكو لدعم مبادرة AWARe لتوفير تمويلات لإفريقيا للتعامل مع تحديات المياه والمناخ

وقال  وزير الموارد المائية والرى، إنه في الوقت تمثل الزراعة فيه ما يقرب من ٧٠٪ من استهلاك المياه العذبة حول العالم، فى حين تصل الاستخدامات الصناعية إلى حوالى ٢٠% والاستخدامات المنزلية ١٠%، ومع تحول الاقتصادات العالمية إلى التصنيع وتحضر السكان يزداد الطلب على المياه وتزداد الحاجة لتنفيذ شبكات لإمدادات المياه والصرف الصحي.

الفقر والتوترات الاجتماعية التوترات الاجتماعية والسياسية وزير الري استخدام المياه العذبة الأمن المائي

مواد متعلقة

وزير الرى: دعوة اليونسكو لدعم مبادرة AWARe لتوفير تمويلات لإفريقيا للتعامل مع تحديات المياه والمناخ

وزير الرى: التحديات الأمنية فى المنطقة تؤثرعلى إدارة الموارد المائية فى مصر

الأكثر قراءة

عاجل| كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

نكشف خطة مارسيل كولر لخفض معدل أعمار اللاعبين فى الأهلى

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. رسالة من الملك تشارلز لكيت ميدلتون

كيف دعم هارى وميجان الأميرة كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الاقصي ؟؟

د. منى حلمى

كيف أنفذ وصية أمى ؟

القس رفعت فكرى سعيد

الانجيليون والصهيونية ( ٢- ٢ )

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء