الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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بالأسماء.. 6 مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة المقتلة بطريق مطروح

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب اليوم الأحد، 6 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل في منطقة المقتلة، بطريق مطروح السلوم وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى براني.

أسماء المصابين في الحادث

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم "جمعه حميدة صابر 40 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بفروة الراس ١٠ سم، ضاوي هارون حمد 26 سنة مصاب باشتباه كسر بعظام الترقوة اليسري، رابح عبد الرازق قاسم 32 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، سالم فتحي حسن 35 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عيسي سالم مراجع 34 سنة  مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ايمن سالم غانم 22 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم".

إجراء الفحوصات الطبية للمصابين

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى براني بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

 

إنقلاب سيارة ربع نقل حادث انقلاب سيارة طريق مطروح السلوم مستشفي براني اصابة 6 اشخاص

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