حماة الوطن بمطروح: فرش مسجد الفتح بالضبعة عقب موافقة وزارة الأوقاف

أعلن النائب عيسي أبوتمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن فرش مسجد الفتح بمدينة الضبعة بناءً على الطلب المقدم لوزارة الأوقاف، وتمت الموافقة على فرش المسجد ووصول الفرش إلى المسجد، وذلك يأتي في إطار حرص حزب حماة الوطن في دعم مساجد مصر بالجمهورية.

وزارة الأوقاف

وقال النائب عيسى أبوتمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إنه تم التقدم بطلب لفرش مسجد الفتح بمركز الضبعة، بناءً على الطلب المقدم من أمانة محافظة مطروح بالحزب لوزارة الأوقاف، وتمت الموافقة.

المواطن المطروحي

وأكد النائب عيسى أبوتمر عضو مجلس النواب، أن الحزب في خدمة المواطن المطروحي للارتقاء بكل القطاعات والمجالات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

إعمار بيوت الله

وقدم النائب عيسى أبوتمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، الشكر لفضيلة الشيخ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على حرصه على إعمار بيوت الله في الأرض بدعم مساجد المحافظة، والشكر إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه الكامل لفرش دخول المساجد الجديدة تحت مظلة وزارة الأوقاف.

كما قدم الشكر لفضيلة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، على ظهور مساجد المحافظة بشهر رمضان في أبهى صورها بخطة دعوية غير مسبوقة، لنشر الدين الوسطي والاعتدال في الإسلام، وسطية الإسلام في الاعتقاد والعبادات والشعائر.

وكان قد واصل حزب "حماة الوطن" بمطروح استقبال وتلقي شكاوى المواطنين من خلال أمانة الأزمات والكوارث بالحزب في قطاعات الكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والإنارة والنظافة.

وتم استقبال وحل وإبلاغ عن أكثر من 141 شكوى خلال الفترة الماضية تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.