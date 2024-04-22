تستمر حتى الغد.. انطلاق القافلة الطبية المجانية بمنطقة علوش في مرسى مطروح

انطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات القافلة الطبية المجانية التي تنظمها مديرية الصحة بمطروح، بمنطقة علوش وتستمر حتى غدا الثلاثاء وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

_التخصصات الطبية

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، إن القافلة الطبية التي تم تنظيمها اليوم في منطقة علوش تخدم أهالي المنطقة والمناطق المجاورة لها حيث تتضمن القافلة عده تخصصات طبية منها “الأطفال، الباطنة، الجراحة، الأسنان، أمراض النساء والتوليد، التثقيف الصحى” وذلك تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

_ إطلاق الحملات والمبادرات

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من اجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

_إجراء الفحوصات المعملية

وأشار إلى أن تقديم الخدمات الطبية يتضمن إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

_ندوات التوعية والتثقيف

وتابع أن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.