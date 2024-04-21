الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الوكيل الشرعي للمنطقة يتفقد لجنة امتحان لطالبة بمستشفى مطروح العام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد فضيلة الشيخ عطية سالم الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم، لجنة امتحان خاصة لطالبة بالصف الثاني الإعدادي، بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز، للاطمئنان على الحالة الصحية لها بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة «زائدة دودية»، أمس السبت، والتأكد من توفير جميع سبل الرعاية والراحة لها أثناء تأدية امتحانها بالمستشفى، وذلك بناء على توجيهات من رئيس المنطقة، فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم.

_سير الامتحانات

وتحدث الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية مع الطالبة للتعرف منها عن قرب على سير الامتحانات، وتشجيعها ببث روح التفاؤل، متمنيًا لها السلامة والشفاء العاجل والنجاح والتوفيق مقدما الشكر لإدارة المستشفى على التنسيق والتعاون مع المنطقة الأزهرية، وعقد لجنة خاصة للطالبة بالمستشفى، حفاظا على مستقبلها.

الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية لجنة امتحان خاصة مستشفى مطروح العام عملية جراحية عاجلة مطروح

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