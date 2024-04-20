السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"أزهرية مطروح" تتابع فعاليات البرنامج التدريبى للشئون الوظيفية

فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج التدريبي للشؤون الوظيفية

تفقد الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبي للشئون الوظيفية، للإداريين التابعين للديوان العام، بقاعة التدريب بالمنطقة، ولمدة 5 أيام.

وأوضح الوكيل الشرعي للمنطقة، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعريف الإداريين بقانون الخدمة المدنية واللوائح المتصلة به وبالحقوق والواجبات الوظيفية وكيفية التعامل مع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمعلمين والطلاب، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

قطاع المعاهد الأزهرية

من جانبه أفاد مدير إدارة التدريب بالمنطقة، السيد ناصف، أن البرنامج يستهدف 20 إداريًا من العاملين بديوان عام المنطقة، وقام بالمحاضرة حسام الدين طاهر، مدرب معتمد من قطاع المعاهد الأزهرية، والذي قام بشرح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتقويم الأداء لقانون الخدمة المدنية 156 لسنة 2007م، وأهم البنود الخاصة بهم.

وانطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل الأزهري للمرحلتين "الابتدائية- الإعدادية" بمعاهد مطروح الأزهرية.

امتحانات الفصل الدراسى الثانى

وقال رئيس الإدارة المركزية، في بيان إعلامي سابق له، إن الامتحانات تسير في هدوء وانتظام، مؤكدًا التزام رؤساء اللجان والمراقبين بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة للعملية الامتحانية، وانتظام طلاب الفصل الدراسي الثاني بلجان الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية وسط توفير كل سبل الراحة والخدمات للطلاب والمراقبين، مع وجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان؛ تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

من جهته، أجرى الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، يرافقه موفد قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور محمد البرقي، جولة تفقدية بلجان مجمع مطروح النموذجي، للاطمئنان على انتظام اللجان واستقرارها. 

فعاليات البرنامج التدريبي للشؤون الوظيفية
فعاليات البرنامج التدريبي للشؤون الوظيفية
فعاليات البرنامج التدريبي للشؤون الوظيفية
فعاليات البرنامج التدريبي للشؤون الوظيفية
فعاليات البرنامج التدريبي للشؤون الوظيفية
فعاليات البرنامج التدريبي للشؤون الوظيفية
فعاليات البرنامج التدريبي للشؤون الوظيفية
فعاليات البرنامج التدريبي للشؤون الوظيفية
الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية منطقة مطروح الأزهرية البرنامج التدريبي للشئون الوظيفية مطروح أزهر مطروح

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