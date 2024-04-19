مهرجان مشي بمركز شباب مطروح احتفالا بيوم اليتيم

انطلق منذ قليل، مهرجان المشي الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمطروح، احتفالا بيوم اليتيم، بمركز شباب مطروح، وسط فرحة الأطفال والمشاركين.

ورصدت “الدستور” مهرجان المشي الذي تم تنظيمة بمركز شباب مطروح عقب إطلاق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شارة بدء احتفالات يوم اليتيم.

_ احتفالات يوم اليتيم

وقال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، لـ"الدستور"، إنه تم بدء احتفالات يوم اليتيم عقب إطلاق شارة البدء من قبل وزير الشباب والرياضة، موضحا أن الاحتفالات مستمرة بمركز شباب مطروح تحت رعاية محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وفي سياق أخر، كان قد قال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن إدارة الرياضة تواصل تدريبات اللياقة البدنية ضمن المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة، وذلك بملعب مركز شباب مطروح، لتدريبهم على يد مدربين متخصصين في مجال التمرينات الرياضية واللياقة البدنية.

أهداف المشروع

وأكد أن المشروع يستهدف المرحلة العمرية من 9 إلى 15 عامًا ومن 16 إلى 24 عامًا، من خلال التدريبات التي تستمر خلال يومي الخميس والجمعة من 8 ونصف مساءً حتى 10 ونصف مساءً من كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك، بمركز شباب مطروح.

تحقيق مبادئ التنمية المستدامة الشاملة

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وبتعليمات الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذًا وتحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة في ضوء رؤية مصر 2030.