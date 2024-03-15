الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وكيل "شباب مطروح" يوجه بمواصلة تدريبات اللياقة البدنية أسبوعيًا خلال رمضان

تدريبات اللياقة البدنية
تدريبات اللياقة البدنية

قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن إدارة الرياضة تواصل تدريبات اللياقة البدنية ضمن المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة، وذلك بملعب مركز شباب مطروح، لتدريبهم على يد مدربين متخصصين في مجال التمرينات الرياضية واللياقة البدنية.

أهداف المشروع

وأكد أن المشروع يستهدف المرحلة العمرية من 9 إلى 15 عامًا ومن 16 إلى 24 عامًا، من خلال التدريبات التي تستمر خلال يومي الخميس والجمعة من 8 ونصف مساءً حتى 10 ونصف مساءً من كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك، بمركز شباب مطروح.

تحقيق مبادئ التنمية المستدامة الشاملة

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وبتعليمات الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذًا وتحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة في ضوء رؤية مصر 2030.

وفي سياق آخر، كان قد قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، في بيان إعلامي سابق له، إن الإدارة العامة للتعليم المدنى والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية في برنامج التعليم المدني، تحت شعار "تنمية.. مواطنة.. جمهورية جديدة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح للفئة العمرية من سن 18 حتى 35 سنة، وذلك بمركز الإرشاد الزراعى بمحافظة مطروح.

 برامج التعليم المدنى

وأوضح أن أحمد رمضان مدرب التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، راجع سريعًا ماهية برامج التعليم المدني وأهدافه وأهميته للمشاركين، بالإضافة إلى توضيح نشاط المنضدة والكرسي، ونشاط البالون الطائر، والسعى لشرح فكرة أن يكون المشاركون قادرين على فهم مفهوم المشاركة وأهميتها فى حل المشكلات داخل المجتمع، وتحديد دور الفرد فى حل مشكلات المجتمع، وكذلك تشجيع المجتمع ودعمه لمشاركة الفرد وأهمية التخطيط وتحديد الهدف المراد تنفيذه والمشاركة بين أفراد المجتمع.

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