وكيل رياضة مطروح: مواصلة تنفيذ برنامج التعليم المدني "تنمية مواطنة جمهورية جديدة"

قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن الإدارة العامة للتعليم المدنى والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، تواصل تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية في برنامج التعليم المدني، تحت شعار "تنمية.. مواطنة.. جمهورية جديدة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح للفئة العمرية من سن ١٨ وحتى ٣٥ سنة، وذلك بمركز الإرشاد الزراعى بمحافظة مطروح.

_ برامج التعليم المدني

وأوضح أن أحمد رمضان مدرب التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، راجع سريعا ماهية برامج التعليم المدني وأهدافه وأهميته للمشاركين، بالاضافة الي توضيح نشاط المنضدة والكرسي، ونشاط البالون الطائر، والذين يسعوا لشرح فكرة أن يكون المشاركين قادرين على فهم مفهوم المشاركة وأهميتها فى حل المشكلات داخل المجتمع، وتحديد دور الفرد فى حل مشكلات المجتمع، وكذلك تشجيع المجتمع ودعمه لمشاركة الفرد وأهمية التخطيط وتحديد الهدف المراد تنفيذه والمشاركة بين أفراد المجتمع.

_الأنشطة التفاعلية

وأشار إلى أنه تم تعريف المشاركين تنفيذ العديد من الأنشطة التفاعلية التى تجعلهم قادرون على تحديد المعلومات لاتخاذ القرار ومعرفة كيفية جمع المعلومات لأهميتها الشديدة في العمل على حل المشاكل واتخاذ القرارات، وذلك من خلال تلك الأنشطة التفاعلية بين الشباب المشارك.

_المهارات

وأكد أن برنامج التعليم المدني يهدف إلى إكساب النشء والشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم ومسئولياتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تأكيد القيم الإنسانية والتركيز على العناصر المشتركة، مع العمل على تأكيد ممارسات التعامل مع الآخرين، كما يهدف البرنامج إلى تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، والدكتور محمد غنيم مدير عام الادارة العامة للتعليم المدنى والقيادات الشبابية، وتحت إشراف إسلام السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بمطروح.