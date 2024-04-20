السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة روسى الجنسية فى انقلاب سيارة على طريق "الإسكندرية- مطروح"

اسعاف
اسعاف

أصيب روسي الجنسية في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية- مطروح، صباح اليوم السبت، وتم على الفور الدفع بسيارة إسعاف، ونقله إلى مستشفى الضبعة المركزي.

- إجراء الفحوصات الطبية

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي  "اليدر ريناد، 33 سنة"، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم إثر الحادث، وقام الطاقم الطبى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصاب وحالته العامة مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

وفي سياق آخر، كان تابع مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الاجتماعات التحضيرية لمسئولى التطعيمات والترصد بإدارات الحمام والعلمين والضبعة؛ لمناقشة التجهيزات اللازمة والاستعداد للمراجعة الخارجية لمنظمة الصحة العالمية على أعمال ترصد الحمى والطفح الجلدي. 

وقال سالم إنه جرى عقد اجتماع مع د.شادى صلاح الدين شاهين، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، مسئول التطعيمات والترصد، وشحاتة محمد شحاتة مراقب أول ترصد الحمى والطفح الجلدى، ومحمد سيد حبشى مراقب أول التطعيمات ومسئولى الإدارات الثلاث.

ترصد الحمى والطفح الجلدي

وأوضح أن الاجتماع تضمن الشرح والتدريب على قائمة مستندات وثائق الإشهاد لترصد الحمى والطفح الجلدي اللازمة، للإشهاد على القضاء على مرض الحصبة والحصبة الألماني على مختلف المستويات، سواء إدارات صحية أو مكاتب صحة، كما تمت مراجعة خطة العمل المطلوبة في الفترة المقبلة، تمهيدًا لزيارة الفريق الوزاري الأسبوع المقبل. 

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الصحة المصرية، وأهمية التطعيمات الروتينية للأطفال للحفاظ على صحة الأجيال القادمة، والعمل على التأكد من تلقى كل أطفال محافظة مطروح التطعيمات الروتينية ورفع نسب التغطية والوقوف على مدى استعداد الفرق القائمة بتنفيذ عملية التطعيم، وإيمانًا بالدور الهام الذى يمثله الاكتشاف المبكر للأمراض في خفض معدلات الإصابة والانتشار للأمراض المعدية التي تعتبر من أهم الأولويات في تطبيق خدمات البحوث الصحية والوقائية.

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