الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تشغيل طريق سيوة الخرساني تزامنًا مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء

محافظ مطروح من الحدث
محافظ مطروح من الحدث

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن الاستعداد لبدء تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرساني الجديد  كأولى القطاعات بطول ٥٠ كم في اتجاه سيوة مطروح، وذلك يوم الخميس المقبل تزامنًا مع الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، كانتصارٍ جديدٍ للعقول والسواعد المصرية في خطوات التنمية بعد انتهاء أعمال الرصف ووضع الخدمات من دورانات ومحاور وإشارات وغيرها كنموذج  لأحدث أنظمة  الطرق  المتطورة.

ويتم إنشائه لتيسير الوصول من واحة سيوة ومواكبة واستيعاب الحركة السياحية والتجارية خاصة تحمل الشاحنات الثقيلة، ويتم تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير، جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، كأحد المشروعات القومية على أرض مطروح بعقول وسواعد مصرية مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالمحافظة. 

تشغيل  القطاع الثالث 

وأشار الدكتور لواء أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أنه مع استباق الزمن سيتم  تشغيل القطاع الثالث  كأولى القطاعات الستة التي تم الانتهاء منها في طريق سيوة الخرسانى الجديد، بدءًا من الخميس القادم 25 إبريل وذكرى عيد تحرير سيناء، وذلك بعد الانتهاء من التجهيزات بعد الرصف وتركيب الأعمدة والإنارة وإضاءة منطقة بئر النص بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وكذلك الدهانات للبدورات وللحارات المرورية  وتحديد الدورانات من علامة الكيلو ١٠٠  طريق سيوة مطروح إلى علامة الكيلو ١٥٠ عند منطقة بئر النصف، بما ييسر الحركة.

وأكد أن الطريق يتكون من ثلاثة حارات بعرض 11.25 متر وطبانات من الخرسانة يمين ويسار الطريق وإنارة للأعمدة الكهربائية بالطاقة الشمسية لمنطقة بئر النص ومدخل واحة الجارة،  وذلك بإجمالي تكلفة 420 مليون جنيه وجهود أكثر من 400 مهندس وفني وعامل و2 محطة لإنتاج الخرسانة وأكثر من 250 طنًا من المواد الخام يوميًا وأكثر من 50 معدة وعربة وشركتين للعمل بالقطاع، ومعمل ضبط الجودة بالمشروع العملاق الذي يضم 3 حارات مرورية من الخرسانة بعرض 11.25 متر بأعلى مواصفة تصميميه طبقًا للكود المصري.

وبالتوازي، يجري رفع كفاءة وتوسعة الطريق الأسفلتي الموازي مرسى مطروح - سيوة، من خلال الهيئة العامة للطرق بما ييسر الطريق من وإلى واحة سيوة وتيسر الحركة وتوفير الأمان للمسافرين، ويواكب مخططات التنمية والارتقاء بالواحة.

1000208558
1000208558
1000208548
1000208548
1000208556
1000208556
1000208546
1000208546
1000208553
1000208553
1000208550
1000208550
1000208560
1000208560
محافظ مطروح ذكرى تحرير سيناء طريق سيوة الخرسانى بدء تشغيل القطاع الثالث مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح يتابع جهود خفض منسوب مياه الصرف الزراعى بواحة سيوة

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل| تضاهى الترسانات العالمية.. الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة لصناعة اليخوت

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

قرار جديد بشأن دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

نبل يليق بنجم كبير.. أحمد عبد العزيز يعتذر لشاب ويوجه رسالة قوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين