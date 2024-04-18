تشغيل طريق سيوة الخرساني تزامنًا مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن الاستعداد لبدء تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرساني الجديد كأولى القطاعات بطول ٥٠ كم في اتجاه سيوة مطروح، وذلك يوم الخميس المقبل تزامنًا مع الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، كانتصارٍ جديدٍ للعقول والسواعد المصرية في خطوات التنمية بعد انتهاء أعمال الرصف ووضع الخدمات من دورانات ومحاور وإشارات وغيرها كنموذج لأحدث أنظمة الطرق المتطورة.

ويتم إنشائه لتيسير الوصول من واحة سيوة ومواكبة واستيعاب الحركة السياحية والتجارية خاصة تحمل الشاحنات الثقيلة، ويتم تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير، جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، كأحد المشروعات القومية على أرض مطروح بعقول وسواعد مصرية مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالمحافظة.

تشغيل القطاع الثالث

وأشار الدكتور لواء أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أنه مع استباق الزمن سيتم تشغيل القطاع الثالث كأولى القطاعات الستة التي تم الانتهاء منها في طريق سيوة الخرسانى الجديد، بدءًا من الخميس القادم 25 إبريل وذكرى عيد تحرير سيناء، وذلك بعد الانتهاء من التجهيزات بعد الرصف وتركيب الأعمدة والإنارة وإضاءة منطقة بئر النص بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وكذلك الدهانات للبدورات وللحارات المرورية وتحديد الدورانات من علامة الكيلو ١٠٠ طريق سيوة مطروح إلى علامة الكيلو ١٥٠ عند منطقة بئر النصف، بما ييسر الحركة.

وأكد أن الطريق يتكون من ثلاثة حارات بعرض 11.25 متر وطبانات من الخرسانة يمين ويسار الطريق وإنارة للأعمدة الكهربائية بالطاقة الشمسية لمنطقة بئر النص ومدخل واحة الجارة، وذلك بإجمالي تكلفة 420 مليون جنيه وجهود أكثر من 400 مهندس وفني وعامل و2 محطة لإنتاج الخرسانة وأكثر من 250 طنًا من المواد الخام يوميًا وأكثر من 50 معدة وعربة وشركتين للعمل بالقطاع، ومعمل ضبط الجودة بالمشروع العملاق الذي يضم 3 حارات مرورية من الخرسانة بعرض 11.25 متر بأعلى مواصفة تصميميه طبقًا للكود المصري.

وبالتوازي، يجري رفع كفاءة وتوسعة الطريق الأسفلتي الموازي مرسى مطروح - سيوة، من خلال الهيئة العامة للطرق بما ييسر الطريق من وإلى واحة سيوة وتيسر الحركة وتوفير الأمان للمسافرين، ويواكب مخططات التنمية والارتقاء بالواحة.

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