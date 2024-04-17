"صحة مطروح" ترفع درجة الاستعداد للقصوى تزامنًا مع التقلبات الجوية

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بالمحافظة، تزامنا مع عدم استقرار الأحوال الجوية اليوم الأربعاء.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وأكد وكيل صحة مطروح، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التخزينية على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض بأقسام الطوارئ تزامنا مع عدم استقرار الأحوال الجوية، وحتى انتهاء موجة الطقس السيئة لاستقبال أى حالات مرضية.

انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ

وشدد علي استمرار انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات والطوارئ بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يسهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

رفع درجة الاستعداد

وأشار سالم، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها، موضحا أنه تم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والكهرباء والمصادر البديلة والكميات المناسبة من السولار لتشغيل المولدات عند الحاجة، والتأكد من وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

وشهدت مدينة مرسي مطروح، اليوم، تقلبات جوية علي مناطق متفرقة ورياح محملة بالاتربة وأعلنت مطروح حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات حيث رصدت الدستور التقلبات الجوية التي تعرضت لها المدينة.