"أزهرية مطروح" تؤكد: مستعدون لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قال الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن المنطقة أنهت استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ اعتبارًا من يوم السبت 20-4-2024، وتستمر حتى 22-5-2024.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمديري المراحل التعليمية والإدارات، اليوم الأربعاء، لمناقشة أهم التعليمات الخاصة بالامتحانات.

_تحقيق الانضباط داخل اللجان

وأكد الشيخ عبد العظيم سالم، ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيم الامتحانات، وتأمين المنشآت كافة، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد، لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

_معايير الجودة الامتحانية

وفي نهاية الاجتماع، أوصى سالم الحضور بضرورة التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية مع الالتزام بكافة معايير الجودة الامتحانية للوصول بالعملية الامتحانية إلى بر الأمان.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024

وفي سياق أخر، كان قد شدد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، على استكمال شرح المقررات الدراسية قبل إنهاء الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وذلك من خلال استكمال مقررات شهر أبريل الجاري، لطلاب النظام التعليمي الجديد (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وذلك قبل انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 20 أبريل 2024.

متابعة اختبارات المهام الأدائية

جاء ذلك خلال متابعته الميدانية، صباح اليوم الثلاثاء، على لجان اختبارات المهام الأدائية بعدد من معاهد إدارة مطروح التعليمية، للاطمئنان على سير اللجان، وانتظام الدراسة والعمل بالمعاهد الأزهرية.

ويؤدي طلاب صفوف النقل (الرابع-الخامس-السادس) الابتدائي المهام الأدائية اليوم في (المهارات المهنية-والدراسات الاجتماعية-والعلوم)، دون رصد أي شكاوى ومتابعة جادة من قيادات المنطقة الأزهرية.