الثلاثاء 16 أبريل 2024
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"صحة مطروح" تحتفل باليوم العالمي للهيموفيليا وتعرض 6 نصائح للتعامل مع المرض

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة  في محافظة مطروح، ان مديرية الصحة نظمت احتفالية فى اليوم العالمي للهيموفيليا، بحضور عدد من الأطفال وذويهم وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة تكثيف نشر الوعى المجتمعى حفاظا على الصحة العامة.

وجرى خلال اليوم عمل نقاش مع الاطفال وذويهم بمشاركة فريق التثقيف الصحي والإعلام، من إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بمطروح، وفريق التواصل المجتمعي، عن كيفية التعامل مع النزيف الحاد،  وإنقاذ المريض فى حالة التعرض له، والتوعية عن مرض الهيموفيليا وكيفية التعامل معه.

نشر الوعي الصحي ومعرفة أعراض الهيموفيليا

على جانب آخر، قامت فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي التابعة لمديرية الصحة بمطروح، بنشر الوعي الصحي وتقديم الرسائل التوعوية للأطفال وذويهم للاهتمام بالتغذية السليمة وعقد ندوات تثقيفية ونصائح للعيش بصحة جيدة مع المرض. 

ولفت وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح الانتباه إلى الرعاية الذاتية المناسبة من خلال:
• معرفة أعراض الهيموفيليا وأهمية اتباع السلوكيات الصحية التي تقلل من حدوث أي مضاعفات للمريض.
• ممارسة النظافة الجيدة للأسنان لتجنب امراض اللثة والتي قد تؤدي إلى النزيف المفرط.
• أهمية عمل تمارين معينة لتحسين قوة العضلات والعظام وذلك تحت إشراف طبي.
• تجنب بعض الأدوية التي قد تؤدي الى النزيف.
• عمل الفحوصات الدورية والمنتظمة لعدوى الدم.
• التغذية السليمة والمطلوبة لمرضى الهيموفيليا.

اليوم العالمي للهيموفيليا

الجدير بالذكر ان اليوم العالمي للهيموفيليا الذي يوافق 17 أبريل من كل عام، والذي اطلقه ونظمه الاتحاد العالمي للهيموفيليا خلال العام 1989، استمر بالانتشار عاما بعد عام، وذلك لأهمية الأهداف والأفكار التي يحاول تقديمها للعالم حول مرض الهيموفيليا والمعاناة الصامتة التي يعيشها المصابون به.

وكيل صحة مطروح اليوم العالمي للهيموفيليا وزير الصحة صحة مطروح مطروح

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