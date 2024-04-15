وكيل "صحة مطروح": مستشفيات المحافظة استقبلت 9388 مريضًا خلال عيد الفطر

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح ان مديرية الصحة قد وضعت خطة للاستعدادات والجاهزية خلال فترات اجازة عيد الفطر المبارك لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية مشيرًا الى انه بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك ورفع درجات الإستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة والانعقاد الدائم والمستمر لغرف الطوارئ الوقائية والعلاجية بديوان المديرية ومختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة.

استقبال 9388 مريض

واوضح ان استقبلت مستشفيات محافظة مطروح خلال ايام عيد الفطر المبارك عدد 9388 مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ منهم 57 مصاب حوادث و4 حالات تسمم وحالة غرق حيث تم اجراء عدد 184 عملية جراحية من بينهم عدد 42 جراحة كبرى وعدد 129 جراحة متوسطة وعدد 13 جراحة صغري، كما تم اجراء عدد 264 تدخل جراحي بسيط بأقسام الاستقبال والطوارئ خلال نفس الفترة وحجز عدد 135 مريض باقسام الرعاية المركز، وحجز عدد 153 حالة بأقسام الحضانات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمطروح وحجز عدد 306 مريض بالأقسام الداخلية المختلفة.

تشكيل فريق الإنتشار السريع

واشار "سالم" الى انه تم عمل عدد 437 جلسة غسيل كلوي واجراء عدد 1561 فحص بالاشعة وعدد 1818 فحص معملى مؤكدا علي انه تم تشكيل عدة لجان مكبرة للمرور علي جميع مستشفيات المحافظة من مختلف الادارات الفنية والادارية بالمديرية مضيفا ان مستشفيات القطاع العلاجى بالمحافظة قد اعدت خطة مسبقة للتعامل والاستعداد خلال تلك الفترة من خلال غرفة ازمات وطوارئ علاجية لمواجهة اي حدث طارئ، وتشكيل فريق الإنتشار السريع المكون من اطباء بمختلف التخصصات الحرجة لمواجهة الاحداث الطارئة داخل وخارج المستشفيات في اي منطقة بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع غرفة الطوارئ الوقائية بالمديرية.

مناقشة اهم التحديات

وأضاف أن شاركت جميع الإدارات الفنية بالمديرية واعضاء غرفة الازمات والطوارئ المنعقدة بديوان عام المديرية على مدار ايام الإجازة من خلال حضور جميع الإجتماعات التحضيرية لمناقشة اهم التحديات التي قد تواجه فرق العمل بالإدارات الصحية والمستشفيات والعمل على حلها بشكل فوري مما كان له الأثر الفعال في استمرار تقديم الخدمة الطبية المطلوبة لجميع المرضى والجاهزية للتعامل مع اي حادث او طارئ بحرفية عالية مشيدا بجهود الفرق الطبية فى جميع القطاعات الصحية بالمحافظة والتنسيق المستمر مع مرفق الاسعاف بمطروح، مشيرًا الى ان جميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح لم ولن يدخروا اى جهد لتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية ورفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح وزائريها.

_القطاع الصحى

وأكد علي ان الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا وغير عادي بالقطاع الصحى بصفة عامة وبمحافظة مطروح بصفة خاصة مضيفا ان هناك دعم واضح وكبير من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمنظومة الصحة بالمحافظة موضحا ان منظومة الصحة بمطروح حققت خطوات نحو الأفضل بفضل المولى عز وجل ثم بفضل ابنائها المخلصين مقدما الشكر لجميع المشاركين ولكل من قدم يد العون والمساندة، تقديرًا لمجهوداتهم الطيبة، ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.