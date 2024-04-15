الإثنين 15 أبريل 2024
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محافظات

محافظ مطروح: بدء حصاد وتوريد القمح أول مايو وتشكيل لجنة للفرز والاستلام بصومعة الشمامة

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، إن صومعة الغلال بمنطقة الشمامة بمدينة الحمام مجهزة بالكامل لاستقبال الأقماح حيث انها أحد المشروعات القومية التي تم انشاؤها على أرض محافظة مطروح بسعة تخزينية 45 ألف طن.

 

_الصومعة المجهزة

وأوضح محافظ مطروح  أن يبدأ مزارعي محافظة مطروح في شهر مايو من كل عام بحصاد القمح في مناطق "قرى الخريجين ببنجر السكر، الحمام" وتوريدها إلي صومعة الغلال المجهزة بمنطقة الشمامة. 

 

_المساحة المنزرعة بالقمح

وأضاف أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام في قرى شباب الخريجين بلغت 9197 فدان وفي مدينة الحمام بلغت 1590 فدان باجمالي 10 آلاف و787 فدان، مشيرا إلي أنه تم تجهيز صومعة الغلال بمنطقة الشمامة بمدينة الحمام لاستقبال الأقماح من المزارعين وتم إجراء المعاينات اللازمة للمواقع التخزينية التابعة للمحافظة وتحديد مدى جاهزيتها لاستقبال الأقماح للموسم الجديد. 

 

_لجنة لفرز واستلام القمح

وأكد محافظ مطروح على أنه تم تشكيل لجنة لفرز واستلام القمح والتي ستبدأ أعمالها في شهر مايو عند بدء التوريد  مكونة من "مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مديرية الزراعة، صومعة الغلال" بالإضافة إلي تشكيل غرفة عمليات خاصة بمتابعة توريد القمح وتلقي الشكاوي والمعوقات إن وجدت وسرعة حلها على الفور.

 

وفي السياق ذاته كانت قد قالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، خلال حديثها لـ"الدستور"، إن صومعة الغلال بمنطقة الشمامة هي أحد المشروعات القومية التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس السيسي بتكلفة 25 مليون جنيه وبسعة تخزينية للصومعة 45 ألف طن.

 

الخلايا التخزينية

وأوضحت وكيل وزارة التموين بمطروح أن تتكون الصومعة من 9 خلايا تخزينية سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن، بالإضافة إلى 3 خلايا لصرف الأقماح، مضيفة أن الصومعة تضم مبنى إداريًا ومعملًا وغرفة كنترول وغرفة الميزان وغرفة أمن.

محافظ مطروح حصاد القمح قري الخريجين ببنجر السكر الحمام صومعه الغلال

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