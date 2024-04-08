الإثنين 08 أبريل 2024
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محافظات

محافظ مطروح يناقش خطة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك

محافظ مطروح
محافظ مطروح

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خطة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك مع توقع الإقبال الكبير على المحافظة خلال إجازة أيام العيد.

وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ورؤساء القطاعات الخدمية والتنفيذية المعنية  بالمحافظة. 

وشدد محافظ مطروح على التزام كل قطاع بمهامه خلال إجازة أيام العيد  والاستعداد لمواجهة أى طوارئ والاستجابة أول بأول لأى بلاغات للمواطنين. 

تكثيف حملات المراقبة علي الأسواق
 

ووجه محافظ مطروح بالاطمئنان على توافر وضخ مياه الشرب في مواعيدها بالكميات الكافية وتشغيل سيارات نقل المياه التى تم صيانتها، كما وجه باستمرار تكثيف حملات المراقبة والتفتيش على الأسواق والمطاعم والمحال التجارية، بمشاركة جميع الجهات المعنية.

وكذلك الاطمئنان على سلامة السلع توافرها بالكميات الكافية  واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أى تجاوزات مع استمرار معارض تخفيض السلع لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم مع متابعة تشغيل  مصنع تعبئة الغاز لتوفير الغاز للمواطنين خلال أيام العيد.

منع التعدي على أراضي الدولة

وشدد محافظ مطروح على تكثيف حملات  لمنع التعدي على أراضي الدولة خلال أيام العيد إزالة  أى تعدى بكل حزم مع مراجعة حركة جميع السيارات والمعدات الميكانيكية ،ومتابعة وتوافر سيارات الأجرة لنقل المواطنين بين مطروح والمحافظات الأخرى، وكذلك بالخطوط الداخلية داخل المدينة مع توقع زيادة الإقبال على المحافظة خلال أيام العيد كذلك رفع درجة الجاهزية في قطاع الكهرباء بجميع المدن والقرى والتجمعات والاطمئنان على استقرارها بالقطاعات الخدمية.

رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات

كما وجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وتواجد الاطقم الطبية وتوافر الادوية والأمصال، مع التأكيد على حسن التعامل مع المرضى وذويهم والاستعداد في قطاعات الحماية المدنية لمواجهة أي طوارئ مشددا على تكثيف حملات النظافة بجميع المدن وتقسيم الاحياء والقرى إلى قطاعات مع تفعيل دور رؤساء القرى  في متابعة كافة الخدمات والتواصل مع المواطنين.

وتابع محافظ مطروح صرف قيمة هدايا كسوة العيد للأطفال الأيتام والأولى بالرعاية بمدن ومراكز المحافظة  لادخال الفرحة والسرور عليهم خلال العيد.

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محافظ مطروح خطة الاستعدادات النهائية استقبال عيد الفطر المبارك مطروح رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات

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