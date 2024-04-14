الأحد 14 أبريل 2024
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محافظات

إعدام 488 كيلو أغذية فاسدة فى حملات مكبرة بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تم تنظيم عدة لجان من القسم الوقائي لمراقبة الأغذية بالمديرية وجميع الإدارات الصحية بالمحافظة  للمرور ومتابعة الأسواق. 

وشنَّت إدارة مراقبة الأغذية، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في جميع أنحاء المحافظة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك والمرور على 106 منشآت غذائية.

وتم إعدام أكثر من 488 كجم أغذية فاسدة، و64 علبة عصائر وزيوت لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 52 عينة، وتحرير 63 محضر جنح صحية لعدم حمل شهادات صحية مع العاملين، ولعدم اتباع قواعد النظافة العامة بالمنشآت، وجارٍ العرض على النيابة العامة، كما تمت التوصية بغلق منشأة غذائية لعدم تواجد الحد الأدنى من اشتراطات التشغيل والمرور على محطة الغسيل الكلوي بمستشفى العلمين النموذجي وسحب عينات.

وأكد "سالم" استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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