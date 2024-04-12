الجمعة 12 أبريل 2024
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محافظات

محافظ مطروح يتفقد تقديم الخدمات الطبية بالعيادات المتنقلة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، سيارة العيادات الطبية المتنقلة، يرافقه الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتورة ريهام رفعت، مدير إدارة مطروح الصحية، والدكتور أحمد عماد، منسق المبادرات الرئاسية الصحية بالمحافظة، في إطار استعدادات المحافظة وجاهزيتها على مدار إجازة أيام عيد الفطر المبارك، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين. 

العيادة المتنقلة

 وقدَّم محافظ مطروح الشكر للأطقم الطبية العاملة بالعيادة المتنقلة، موجهًا بالإعلان عن تواجد العيادات بالتوقيتات والأماكن المقترحة خلال أيام العيد خاصة العمل على تواجدها بالمناطق الأكثر كثافة خلال أيام العيد.

وأضاف أن جدول العيادات المتنقلة بالمدن تضمن مطروح ٣ عيادات (أمام فتح الله، أمام حديقة غزالة، أمام حديقة كليوباترا)، الحمام بجوار المسجد الكبير، العلمين بجوار مسجد عبدالرحمن بسيدي عبدالرحمن، الضبعة بجوار المسجد الكبير، برانى السوق بجوار المسجد الكبير، السلوم بجوار مكتب الصحة، سيوة بجوار المسجد الكبير، النجيلة شارع السوق بجوار وحدة النجيلة القبلية)، مشيرًا إلى أن أوقات التواجد من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا. 

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محافظ مطروح ثالث أيام عيد الفطر تقديم الخدمات الطبية سيارة العيادات الطبية المتنقلة مطروح

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