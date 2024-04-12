3 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة

أُصيب 3 أشخاص من الجيزة، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 15 بمدخل طريق محور الضبعة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

أسماء المصابين

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "فادية محمد سليمان - 52 سنة، مُصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري، رحاب أحمد عبدالله - 15 سنة، مُصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، رحاب أحمد عبدالله - 18 سنة، مُصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وبعد استقرار حالتهم الصحية، تم خروجهم للتحسن وتحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.