الخميس 11 أبريل 2024
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محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع انتشار الفرق بأماكن التجمعات والمتنزهات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة أمام المساجد الكبرى وبالميادين ومراكز الشباب وأماكن التجمعات، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في بعض التخصصات الطبية، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي، وذلك وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان.

انتشار الفرق الطبية

وهنَّأ وكيل صحة مطروح الفرق الطبية بعيد الفطر المبارك، متابعًا الخدمات الطبية المختلفة المقدمة للمواطنين، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي، وانتشار العيادات المتنقلة بجميع مراكز ومدن محافظة مطروح، ووصول الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
وكيل صحة مطروح العيادات المتنقلة انتشار الفرق الطبية أماكن التجمعات تقديم الخدمات الطبية

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