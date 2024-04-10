الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في أول ايام عيد الفطر المبارك، مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

_الحالة العامة بكل مدينة

وعرض الدكتور عبد الرحمن الطباخ من خلال شاشات المركز متابعة الحالة العامة بكل مدينة مع أولى ساعات يوم العيد وتوافر الأمن والطمأنينة وانتهاء صلاة العيد دون أى عقبات.

_توافر المواد البترولية والخبز

كما تواصل محافظ مطروح عبر شاشات المركز مع رؤساء المدن والاطمئنان على توافر المواد البترولية والخبز وغيرها، مشددأ على أهمية تكثيف جهود النظافة بجميع المدن  ومتابعة اتصالات وشكاوى المواطنين أول بأول والرد عليها.

_تكريم العاملين

كما كرم محافظ مطروح عدد من العاملين بالمركز لجهودها في أعمال المتابعة والرصد الميدانى للفعاليات المختلفة التى مرت بها المحافظة كالتغطية الميدانية للإنتخابات الرئاسية ومتابعة جهود مواجهة السيول وغيرها.

وكان قد أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والنائب حسن  ابو قديرة والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وعمد ومشايخ وجموع كبيرة من أهالي مطروح.

وأكد الشيخ على حامد طه إمام المسجد الكبير على أن الأمة قادرة وتستطيع  تخطى العقبات بتكاتفها وتعاونها وتألفها والاعتصام في مواجهة التحديات مع  شكر نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي منحها الله لمصر  داعيا الله أن يعم السلام الأمة العربية والإسلامية.

وعقب الصلاة أهدى محافظ مطروح هدايا العيد المالية ولعب للأطفال وسط فرحة الأطفال وذويهم، وذلك من خلال الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.

كما استقبل محافظ مطروح بديوان عام المحافظة المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأهالي مطروح  وتوزيع العيدية على الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم.

من ناحية أخرى شهدت المساجد والساحات المخصصة للصلاة إقبالًا كبيرًا من الأهالي والأطفال مع فرحة صلاة العيد وكذلك كورنيش مدينة مرسي مطروح مع خروج اعداد كبيرة من المواطنين للاستمتاع بفرحة العيد مع استقرار حالة الطقس.

كما فتحت حدائق مطروح ومراكز الشباب أبوابها لاستقبال المواطنين مع فرحة العيد وتشهد عدد من الفعاليات والاحتفالات على مدار أيام العيد مع فتح أبوابها للجمهور مع الاستمتاع بالألعاب وهدوء الأجواء وتنظيم مزيد من الفعاليات لزوار الحدائق.

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محافظ مطروح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة عيد الفطر المبارك مطروح المواد البترولية والخبز

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