تبدأ من 120 جنيها.. "الدستور" ترصد أسعار الكعك والبسكويت بمطروح

شهدت مدينة مرسي مطروح إقبالا من المواطنين على شراء الكعك والبسكويت فضلا عن شراء الحلوي، وذلك احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك حيث رصدت الدستور أسعار الكعك والبسكويت.

_اقبال علي شراء الكعك

وقال أشرف محمد، مدير أحد محال بيع الحلويات بمطروح خلال حديثة لـ"الدستور"، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الكعك والبسكويت والحلوي والشيكولاته في اللحظات الأخيرة قبل عيد الفطر المبارك.

_الكعك والبسكويت

وأوضح أن سعر البسكويت والكعك والغريبة الفاخر بـ 120 جنيها للكيلو الواحد، والبيتيفور 200 جنيه للكيلو، بينما يبلغ سعر البسكويت البلدي 200 جنيها للكيلو، وعلبة مشكل 2 كيلو بـ 280 جنيها مشيرا إلي أنه تم تعبئة علب مختلفة من الكعك والبسكويت لكي تتناسب مع الفئات المختلفة من المواطنين.

_الحلوي والشوكولاته

وأشار إلي أنه تبدأ أسعار الحلوي والشوكولاته من 120 وحتي 420 جنية للكيلو حيث تتنوع أصناف الشيكولاتة التي يتم عرضها للمواطنين بين شيكولاته 6 بندقات وشيكولاته مكسرات وروشيه مكسرات وقلب مكسرات وسبيكة مكسرات ونوتيلا.

وفي سياق أخر كان قد قال الشيخ حسن عبدالبصير عرفه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن مديرية الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في جميع مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

_272 مسجدا وساحة

وأوضح خلال حديث سابق لـ"الدستور"، أنه تم تجهيز 272 مسجدا وساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك أشهرها المسجد في مدينة مرسي مطروح الكبير وساحته ومسجد العوام بساحته الشهيرة ومسجد التنعيم بساحاته التي تطل على كورنيش مدينة مرسي مطروح ومسجد الروضة ومسجد الشيخ عطيوة ومسجد بلال بن رباح بالإضافة إلي الساحات الشعبية بمراكز الشباب وهي (مركز شباب مطروح، مركز شباب مصر بغوط رباح، مركز شباب الهلال) والتي جاء تجهيزها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

الكعك والبسكويت بمطروح

الكعك والبسكويت بمطروح

الكعك والبسكويت بمطروح

الكعك والبسكويت بمطروح

الكعك والبسكويت بمطروح

الكعك والبسكويت بمطروح

الكعك والبسكويت بمطروح