الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" بمطروح تستعد لانطلاق مبادرة "العيد أحلى" بمراكز الشباب

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح

قال  الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة مطروح،  إنه يتم العمل لإطلاق اليوم الترفيهي للأهالي القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي بمراكز شباب، وإدخال البهجة والسعادة لهم في أيام عيد الفطر المبارك، من خلال الألعاب والأدوات الترفيهية اللازمة، وكذلك توزيع هدايا للأطفال بالقرى والنجوع الواقعة في النطاق الجغرافي بالمراكز.

 مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب

 وأوضح مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، أنه يتم تنفيذ اليوم الترفيهي بمراكز الشباب، تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ويتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب "الإدارة العامة لمراكز الشباب"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح "إدارة مراكز الشباب، المركز الإعلامي"، والإدارات الفرعية.

تكثيف البرامج الترفيهية

وأشار إلي أن تعمل وزارة الشباب والرياضة علي تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان وكافة المنشآت الشبابية والرياضية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى متابعة استعدادات مراكز الشباب بالمحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وفتح الساحات لاستقبال الأهالي لأداء صلاة العيد صباح غد

ختام فعاليات تنفيذ الورشة التدريبية الثامنة والأخيرة من برنامج "نتشارك"

وفي سياق أخر كان قد أعلن الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة مطروح، أن إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، اختتمت فعاليات تنفيذ الورشة التدريبية الثامنة والأخيرة من برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية، وذلك بمركز شباب مطروح، والذي تم تنفيذه بداية من 10 يناير، بواقع 8 ورش تدريبية، كل ورشة 4 أيام متتالية، بمراكز شباب مطروح "3" ومصر والهلال والقصر والرويسات واليرموك.

وكيل شباب ورياضة مطروح العيد احلي بمراكز الشباب احتفالا بعيد الفطر المبارك مطروح اليوم الترفيهى

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وكيل الشباب والرياضة بمطروح: ختام فعاليات الورشة التدريبية برنامج "نتشـارك" للمبادرات المجتمعية

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