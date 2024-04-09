الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

شعيب يستقبل راعي كنائس مطروح لتهنئته بعيد الفطر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بمكتبه، القمص متى زكريا راعى كنائس مطروح القس كيرلس ميخائيل راعى كنيسة الملاك والانبا بولا، لتقديم التهنئة لمحافظ مطروح مع آخر أيام شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك. 

_وحدة الصف وروح الألفة

وقدم محافظ مطروح الشكر لراعى كنائس مطروح على تهنئته الرقيقة،مؤكدًا على وحدة الصف وروح الألفة والمحبة التى  تجمع بين  أبناء الوطن في  نسيج  واحد بين المصريين جميعًا، مسلمين ومسيحيين، مع المشاركة في جميع المناسبات التى تجمع بينهما في محبة وتسامح، وروح التعاون واليد الواحدة التى  تتكاتف في بناء  الوطن والحفاظ عليه ومواجهة كافة التحديات. 

وفي سياق أخر، كان قد بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

نص البرقية

جاء في نص البرقية: "الرئيس  عبد الفتاح السيسـي، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم ونحن نودع شهر الرحمة والمغفرة، شهر رمضان الفضيل بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأحر التهاني أطيب التمنيـات بمناسبـة حلول عيــد الفطـر المبـــارك، سائلين المولى عز وجل  أن ينعم عليكم بالتوفيق والسداد دائما وأن يحفظكم ويعزز خطواتكم الواثقة نحو مسيرة البناء والتنمية  لما فيه الخير من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الغالية في ظل قيادتكم الحكيمة داعيا الله عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية ومصرنا الغاليـة بـدوام الرفعـة والرخاء والاستقرار واليمن والبركـات متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا   وكل عام وسيادتكم ومصر بخير”.

كما بعث اللواء خالد شعيب برقية تهنئة بهذه المناسبة المباركة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة، متمنيا أن يعيده على الأمة والإسلامية ومصرنا الغالية قيادة وشعبا وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية، وجميع أهالي مطروح بالخير واليمن والبركات. 

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