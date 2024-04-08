انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بمنطقة الزيات بمطروح

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات القافلة الطبية المجانية بمنطقة الزيات التابعة لإدارة مطروح الصحية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا.

_إجراء الفحوصات الطبية بالمجان

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم إطلاق القافلة اليوم لإجراء الفحوصات الطبية بالمجان على أهالي قرية الزيات شرق مطروح وتستمر حتى غدا الثلاثاء بمنطقة أولاد الشايط، حيث تتضمن أعمال القافلة الطبية الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

التخصصات الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى) بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

الحملات والمبادرات والقوافل الطبية

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كل قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكل متطلباتهم الصحية، مشيرًا إلى العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات، والمجال الصحي على وجه الخصوص، من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

القضية السكانية

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.