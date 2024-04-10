بـ 15جنيها.. انتشار باعة البالونات فى محيط المسجد الكبير بمطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، تواجد عدد من باعة البالون، بمحيط المساجد وفي الشوارع، وذلك لبيع البالونات عقب انتهاء صلاة عيد الفطر.

ورصدت "الدستور" انتشار باعة البالونات أمام المسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح، حيث تبدأ أسعار البالونات من 15 إلى 30 جنيها.

وكان قد قال الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن مديرية الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في جميع مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

_272 مسجدا وساحة

وأوضح خلال حديث سابق لـ"الدستور"، أنه تم تجهيز 272 مسجدا وساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك أشهرها المسجد في مدينة مرسى مطروح الكبير وساحته ومسجد العوام بساحته الشهيرة ومسجد التنعيم بساحاته التي تطل على كورنيش مدينة مرسي مطروح ومسجد الروضة ومسجد الشيخ عطيوة ومسجد بلال بن رباح بالإضافة إلي الساحات الشعبية بمراكز الشباب وهي (مركز شباب مطروح، مركز شباب مصر بغوط رباح، مركز شباب الهلال) والتي جاء تجهيزها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

وأوضح أنه في باقي المدن تم تجهيز جميع المساجد الكبري وساحاتها وعددا من مراكز الشباب مؤكدا علي ان تم تشكيل لجان من الاوقاف للمرور علي الساحات والمساجد الكبري للتاكد من انهاء كافه التجهيزات لاستقبال المصلين وإقامة شعائر صلاة العيد.

ختم القرآن الكريم

وأكد أنه تم الانتهاء من توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم في جميع إدارات الأوقاف في المدن ولأول مرة في محافظة مطروح تم ختم القرآن الكريم في ليلة 27 من رمضان بالمسجد الكبير بعد 100 عام من انشاءة تزامنا مع ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ب9 مساجد أخري وسط سعادة من ايناء المحافظة بالنشاط الدعوي لاوقاف مطروح خلال شهر رمضان.

انتشار باعة البالونات فى محيط المسجد الكبير

انتشار باعة البالونات فى محيط المسجد الكبير