الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الفطر بالمساجد والساحات والشوارع

أهالى مطروح يؤدون
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الفطر

أدى أهالي محافظة مطروح، صلاة عيد الفطر المبارك، وسط إقبال كبير من الأهالي والأطفال، حيث قام الأهالي بالصلاة في الشوارع عقب ملئ المساجد والساحات، ورصدت “الدستور” صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الكبير. 

 استعدادات أوقاف مطروح لعيد الفطر المبارك

وقال الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن مديرية الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في جميع مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

وأضاف “عبدالبصير”، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، أنه تم تجهيز 272 مسجدا وساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك أشهرها المسجد في مدينة مرسى مطروح الكبير وساحته ومسجد العوام بساحته الشهيرة ومسجد التنعيم بساحاته التي تطل على كورنيش مدينة مرسى مطروح  ومسجد الروضة ومسجد الشيخ عطيوة ومسجد بلال بن رباح، بالإضافة إلى الساحات الشعبية بمراكز الشباب، وهي (مركز شباب مطروح، مركز شباب مصر بغوط رباح، مركز شباب الهلال) والتي جاء تجهيزها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

إقامة شعائر صلاة العيد

وأوضح أنه في باقي المدن تم تجهيز جميع المساجد الكبرى وساحاتها وعددا من مراكز الشباب، مؤكدا على أنه تم تشكيل لجان من الأوقاف للمرور على الساحات والمساجد الكبرى للأاكد من إنهاء كافة التجهيزات لاستقبال المصلين وإقامة شعائر صلاة العيد.

أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الفطر
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الفطر
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الفطر
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الفطر
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الفطر
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الفطر
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الفطر
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الفطر
أهالي مطروح صلاة عيد الفطر المبارك امتلاء المساجد والساحات مطروح محافظة مطروح

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