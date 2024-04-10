وسط فرحة الأطفال.. توافد أهالى مطروح على المسجد الكبير لأداء صلاة العيد (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم، بدء توافد الأهالي على عددا من المساجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وسط فرحة الأطفال، حيث رصدت "الدستور" توافد الأهالي على المسجد الكبير.

وشهد محيط المسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح انتشار قوات الأمن لحماية المواطنين وتأمينهم أثناء أداء صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تواجد سيارات الإسعاف.

وفي سياق أخر، كان قد قال الشيخ حسن عبدالبصير عرفه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن مديرية الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في جميع مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

272 مسجدا وساحة

وأوضح خلال حديث سابق لـ"الدستور"، أنه تم تجهيز 272 مسجدا وساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك أشهرها المسجد في مدينة مرسي مطروح الكبير وساحته ومسجد العوام بساحته الشهيرة ومسجد التنعيم بساحاته التي تطل على كورنيش مدينة مرسي مطروح ومسجد الروضة ومسجد الشيخ عطيوة ومسجد بلال بن رباح، بالإضافة إلى الساحات الشعبية بمراكز الشباب وهي (مركز شباب مطروح، مركز شباب مصر بغوط رباح، مركز شباب الهلال) والتي جاء تجهيزها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

وأوضح أنه في باقي المدن تم تجهيز جميع المساجد الكبري وساحاتها وعددا من مراكز الشباب، مؤكدا على أنه تم تشكيل لجان من الأوقاف للمرور علي الساحات والمساجد الكبري للتاكد من إنهاء كافه التجهيزات لاستقبال المصلين وإقامة شعائر صلاة العيد.

ختم القرآن الكريم

وأكد أنه تم الانتهاء من توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم في جميع إدارات الأوقاف في المدن، ولأول مرة في محافظة مطروح تم ختم القرآن الكريم في ليلة 27 من رمضان بالمسجد الكبير بعد 100 عام من انشاءة، تزامنا مع ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ب9 مساجد أخرى وسط سعادة من أبناء المحافظة بالنشاط الدعوي لأوقاف مطروح خلال شهر رمضان.

صلاة العيد في مطروح

صلاة العيد في مطروح

صلاة العيد في مطروح

صلاة العيد في مطروح

صلاة العيد في مطروح

صلاة العيد في مطروح

صلاة العيد في مطروح

صلاة العيد في مطروح