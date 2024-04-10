الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

العيد في مصر.. مظاهر دينية واحتفالية بجميع المحافظات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عمت جميع محافظات مصر، مظاهر الاحتفالات في عيد الفطر المبارك، والتي بدأها المواطنون مبكرا بآداء الصلاة في الساحات والمساجد، بعدها بدأت العادات المصرية في استقبال العيد بتوزيع البلايين والعيديات، ثم خرجوا إلى الطرقات والمتنزهات العامة، لاستكمال فرحة العيد.

والبداية من محافظة مطروح، وزع متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمانة محافظة مطروح، الحلوى والبالونات على الأهالي اليوم، وعقب صلاة عيد الفطر المبارك، قام المتطوعين بإلقاء البالونات من أعلة المسجد الكبير وسط فرحة الأطفال والأهالي. 

كانت قد أنهت محافظة مطروح استعداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في جميع القطاعات الخدمية، حيث تم تجهيز الساحات والمساجد الكبرة لإقامة شعائر العيد وأماكن المنتزهات والاحتفالات. 

وفي محافظة أسيوط، ووسط ترديد تكبيرات العيد وارتفاع البالونات وفرحة الأطفال، أدى أهالي أسيوط صلاة عيد الفطر المبارك بـ4202 مسجدا و151 ساحة مخصصة على مستوى المحافظة.

ووفر جهاز مدينة أسيوط الجديدة ساحة كبرى لآداء صلاة عيد الفطر المبارك بالساحة مدخل المدينة لتستوعب قراية الـ10 الآلاف مصلى، وسط توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال وإطلاق البالونات في السماء، تخصيص عدد من الأتوبيسات لنقل المواطنين من المواقع المختلفة داخل المدينة لأداء صلاة عيد الفطر بالمجان والعودة مرة أخرى، بالإضافة إلى مشاركتهم فرحتهم بتوزيع الهدايا.

أيضا، وبعد أن أدى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ صلاة عيد الفطر المبارك بساحة أرض الملاعب ويهدى مواد غذائية للعمال بمستشفيات جامعة أسيوط بمناسبة العيد.

وننتقل إلى الغربية، حيث شهدت أماكن المراجيح والملاهي بالأندية والمتنزهات والحدائق العامة والشوارع بمحافظة الغربية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الصباح الباكر، حيث توافد الآلاف من الأهالي لتلبية رغبات أطفالهم في الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

مظاهر العيد لم تقتصر فقط على المتنزهات والحدائق، بل شملت أيضًا نهر النيل فرع رشيد بكفر الزيات وبسيون وفرع دمياط بزفتى وسمنود، حيث حرص العديد من الأسر على قضاء إجازة العيد في أجواء ممتعة ومنعشة بصحبة أطفالهم.

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متطوعو التحالف الوطني محافظة مطروح توزيع الحلوي والبالونات عيد الفطر المبارك مطروح

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