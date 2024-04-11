لليوم الثاني.. ألعاب وتوزيع هدايا على الأطفال بمبادرة العيد أحلي" بمراكز الشباب بمطروح

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمطروح احتفالاتها بعيد الفطر المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات اللواء إسماعيل الفار مستشار وزير الشباب والرياضة والمشرف العام علي قطاع الشباب، بتنفيذ مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب".

تكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب

وأوضح الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، انه تم تفيذ مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب"، والتي بدأت منذ أمس بإقامة صلاة العيد ببعض مراكز الشباب، ثم تكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك حيث تم توزيع الجوائز من أجل رسم الابتسامة على وجوه أبناء مطروح.

وأضاف أنه تم تنفيذ بعض الألعاب في عددا من مراكز الشباب مع توزيع بعض الهدايا على الأطفال لتكتمل فرحتهم بعيد الفطر المبارك بالنسبة لهم، وترك ذكرى جميلة بداخل هؤلاء الأطفال وتكون مقترنة بمركز شباب قريتهم، وهذا هو اهم ما تقوم به مراكز الشباب.

إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال

وأكد "رفاعي" على أن مراكز الشباب مفتوحة خلال عيد الفطر المبارك لتنفيذ مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، للعام الثالث على التوالي وبعد نجاحها الكبير خلال الأعياد السابقة، لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال.

وفي سياق اخر كان قد أعلن شريف حليو، منسق عام التحالف الوطني وأمين محافظة مطروح، عن تنفيذ خطة عيد الفطر المبارك، وتضمنت توزيع الهدايا والحلويات والبالونات على الأطفال والأهالي، بالإضافة إلى توزيع عيديات نقدية وكعك وبسكويت.

وأوضح شريف حليو أن متطوعي التحالف الوطني قاموا بتوزيع الحلويات والشوكولاتة والبالونات التي تحمل شعار التحالف على الأطفال في المساجد والساحات بمدينة مرسى مطروح، ضمن خطة التحالف لعيد الفطر المبارك.

توزيع عيديات نقدية على الأسر الأكثر احتياجًا

وأشار إلى أنه تم توزيع عيديات نقدية على الأسر الأكثر احتياجًا بقيمة 500 جنيه لكل أسرة، بالإضافة إلى التعاون مع محافظة مطروح لشراء ملابس العيد لـ200 طفل يتيم وأولى بالرعاية، لتخفيف العبء عنهم، وتوزيع كعك وبسكويت على المرضى في المستشفيات.