الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جهاز تعمير الساحل يعلن تفاصيل إنشاء عمارة سكنية بشارع الإسكندرية بمرسي مطروح

مشروع إنشاء عمارة
مشروع إنشاء عمارة سكنية بمطروح

قال اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، في بيان اعلامي له، اليوم، إن  هناك مشروعا لإنشاء عمارة سكنية بشارع الإسكندرية بمدينة مرسي مطروح، بالتعاون مع محافظة مطروح وسيتكون من محال تجارية ووحدات إدارية وعيادات ووحدات سكنية

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أنه طبقا للكروكي سيتم إنشاء العمارة على ثلاثة شوارع رئيسية مهمة بمرسي مطروح، بواجهة رئيسية مطلة على شارع الإسكندرية، واجهة شمالية مطلة على شارع جول جمال البحري، وواجهة جنوبية مطلة على  شارع جول جمال القبلي"

نشر كافة التفاصيل عقب انتهاء الدراسات والتصميمات

وأشار إلى أن العمارة ستتكون من دور أرضى به محال تجارية وثلاثة طوابق إدارية وعيادات، وأربعة طوابق للوحدات سكنيه والذي سيتم 3 شقق بالطابق الواحد موضحا أنه  سيتم نشر كافة التفاصيل  بانتهاء الدراسات والتصميمات. 

وفي سياق أخر كان قد تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس، في أول أيام عيد الفطر المبارك، مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

متابعة الحالة العامة بكل مدينة

وعرض الدكتور عبدالرحمن الطباخ، من خلال شاشات المركز، متابعة الحالة العامة بكل مدينة مع أولى ساعات يوم العيد، وتوافر الأمن والطمأنينة وانتهاء صلاة العيد دون أي عقبات.

 الاطمئنان على توافر المواد البترولية والخبز

كما تواصل محافظ مطروح عبر شاشات المركز مع رؤساء المدن، والاطمئنان على توافر المواد البترولية والخبز وغيرها، مشددًا على أهمية تكثيف جهود النظافة بجميع المدن  ومتابعة اتصالات وشكاوى المواطنين أولًا بأول والرد عليها.

جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح مشروع إنشاء عمارة سكنية التعاون مع محافظة مطروح مطروح شارع الاسكندرية

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