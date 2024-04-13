السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وكيل "صحة مطروح" يتفقد الأقسام الحرجة والطوارئ ووحدات الغسيل الكلوي بالمستشفى العام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، الأقسام الحرجة والطوارئ ووحدات الغسيل الكلوي وقسم جراحة الحروق والعناية المركزة لمرضى القلب بمستشفى مطروح العام. 

توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ

واستهل وكيل صحة مطروح زيارته بالمرور على قسم جراحة الحروق وتأكد من تواجد الطاقم الطبي النوباتجي وتوافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ، موجها بمراجعة جداول تشغيل أطباء الجراحة وبصفة عاجلة وتواجد الفريق الإدارى حسب الجداول المعلنة وتواجد الفريق الطبي النوباتجي بكافة أقسام المستشفى.

الخدمات الطبية

كما تفقد وكيل وزارة الصحة  العنايات المركزة لمرضى القلب وكذلك وحدة الغسيل الكلوي، وسير العمل داخل الاستقبال والطوارئ وحرص على التحدث مع المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك للفريق الطبي على رأس العمل، مشيدا بأداء الطاقم الطبي.

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وكيل صحة مطروح تفقد الاقسام الحرجة وحدات الغسيل الكلوى العناية المركزة لمرضى القلب مطروح

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